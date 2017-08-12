Джейми Каррагер: "У "Ливерпуля" нет времени, чтобы заменить Коутинью"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что у его бывшего клуба нету времени на поиски замены полузащитнику Филиппе Коутинью, который может перейти в "Барселону". В связи с этим, он рассчитывает, что бразильский хавбек останется в стане "красных".

- У "Ливерпуля" нет времени, чтобы заменить Коутинью, - цитирует Sky Sports Каррагера. - Клуб не сможет подписать игроков, хотя у него будет много денег. Не думаю, что "Ливерпуль" позволит Кутиньо уйти. Если же он уйдет, то поднимется бунт, частью которого стану и я!