Джейми Каррагер: "Тоттенхэм" – не "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино должен уйти в "Манчестер Юнайтед", если получит предложение. На данный момент исполняющим обязанности после ухода Жозе Моуринью назначен Уле Гуннар Сульшер.

– Покеттино нужно принять предложение, если оно будет, – цитирует Каррагера The Telegraph. – Неважно, какой прекрасный у "Тоттенхэма" стадион, сколько болельщиков посещает матчи и сколько титулов будет у команды в ближайшее время.

"Тоттенхэм" – не "Манчестер Юнайтед", он никогда не будет таким же большим клубом. Покеттино ничего не должен "Тоттенхэму". Он проделал отличную работу, имея бюджет гораздо меньший, чем в "МЮ".

Он понимает, что такие шансы появляются редко. Если он откажется сейчас, то другой возможности может не быть. Если Маурисио не возглавит "МЮ", это будет удивительно.