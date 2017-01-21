Джейми Каррагер: "Стиви, тренировать не так уж и просто, спроси у Невилла"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поздравил бывшего одноклубника Стивена Джеррарда с назначением на тренерскую должность в академию ливерпульского клуба. Каррагер в шутку посоветовал британцу спросить у Гэри Невилла о нюансах работы тренером. Отметим, что Невилл проработал всего 4 месяца в "Валенсии", после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды.

– Отличные новости, желаю удачи, Стиви, потому тренировать не так уж и просто, как кажется, – написал Каррагер. – Спроси у Гэри Невилла!