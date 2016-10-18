Джейми Каррагер: "Старридж не справляется с задачами, поставленными Клоппом"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0) нападающий Дэниэл Старридж должен был проявить себя. По его словам, форвард усложнил себе жизнь в клубе.

- Этот матч был для Старриджа отличной возможностью, чтобы показать себя в сотой игре за "Ливерпуль", - приводит Sky Sports. - На прошлой неделе он не впечатлил своими действиями во встрече со Словенией. В матче против "Манчестер Юнайтед" ему было сложно контролировать мяч. Он совершал ошибки. Мне кажется, что Старридж не справляется с задачами, поставленными Юргеном Клоппом. Он усложнил себе жизнь в команде.