Джейми Каррагер: "Погба не так хорош, как думает"

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что проблема полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба не в главном тренере. У француза сложились напряженные отношения с тренером Жозе Моуринью.

– Если Моуринью уйдет, мы не увидим обновленного Погба, – цитирует Sky Sports Каррагера. – Он не так хорош, как думает. Его проблема – в понимании игры. Можем посмотреть на последние матчи. Он забил отличный мяч в ворота "Янг Бойз", а потом был виноват в ничьей с "Вулверхэмптоном" (1:1). Погба играет сам за себя.