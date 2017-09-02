Джейми Каррагер: "Окслейд-Чемберлен в центре поля? Это заставляет чесать затылок"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену будет сложно получить место в стартовом составе. Футболист перешел из "Арсенала" за 35 миллионов фунтов стерлингов.

- Он много говорит о желании играть в центре полузащиты, - цитирует Sky Каррагера. – На это будет интересно взглянуть. У "Ливерпуля" есть 5-6 игроков на эту позицию. Сомневаюсь, что для него найдется место, если все будут в строю.

Еще предстоит выяснить, как все будет работать. Он хороший игрок. Но как он будет играть в центре поля. Это заставляет чесать затылок.