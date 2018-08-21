Джейми Каррагер: "Моуринью может уйти из "МЮ" уже по ходу этого сезона"

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер уверен, что Жозе Моуринью не будет тренировать "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне. По мнению англичанина, португалец может покинуть команду уже по ходу этого сезона.

- Не только из-за поражения в минувшие выходные, но и из-за того, что произошло летом, Моуринью покинет "Манчестер Юнайтед", - цитирует Sky Sports Каррагера. - Если такое продолжится, не думаю, что в следующем сезоне он останется тренером команды, или даже уйдет в какой-то момент этого сезона.

Он просил купить ему игрока в центр обороны. Руководство ему может сказать "Тренируй нынешних, сделай их лучше". Почти с точки зрения каждого тренера, это было бы правильно. Но не для Моуринью. Он тренер на сегодня, а не на завтра. Теперь невозможно покупать ему молодых игроков и просить их развивать.