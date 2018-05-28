Джейми Каррагер: "Ливерпулю" нужны приобретения"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" должны укрепить центр поля. Он также полагает, что команде необходим новый вратарь. Нынешний голкипер мерсисайдцев Лорис Кариус допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

– Команде нужны два-три приобретения, которые помогут изменить ситуацию, – сказал 40-летний англичанин в интервью Daily Telegraph. – "Ливерпулю" нужен голкипер, а также полузащитник. В финале Лиги чемпионов "Реал" превзошел нас в центре поля, ведь у них есть такие классные игроки, как Модрич и Кроос. Никто из игроков нашей команды не смог им соответствовать.

Ранее британские СМИ сообщали, что "Ливерпуль" может приобрести полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, а также голкипера "Ромы" Алисона.

Каррагер выступал в составе "красных" с 1996 по 2013 год. Он является победителем Лиги чемпионов в составе мерсисайдской команды.