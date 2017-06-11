Джейми Каррагер: "Ливерпулю" нужны левый защитник и нападающий"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что клубу необходимо усиление. По мнению англичанина, "красным", в первую очередь, нужны левый защитник и нападающий.

– Я говорил, что "Ливерпулю" нужен вратарь, но тренер так не считает, – приводит Talksport слова Каррагера. – Он рад тем, кто есть в его распоряжении прямо сейчас. К слову, Симон Миньоле провел лучший сезон за свою карьеру в клубе.

Мне кажется, что "Ливерпулю" нужен левый защитник, который сможет подменять Милнера. Альберто Морено не может конкурировать. Нужен молодой игрок, который будет готов выйти и заменить. Надеюсь, "Ливерпуль" не будет приобретать вратаря, как минимум, до зимнего трансферного окна, а дальше увидим. Куда важнее сейчас приобрести левого защитника.

Я уверен, что клубу нужен нападающий высокого класса. У меня есть сомнения в том, что Старридж сможет сыграть достаточное количество матчей. Он не раз получал шансы, в том числе и в этом сезоне. Сегодня форварда играет Фирмино, который хорош, но я рассматриваю его, как запасной вариант.