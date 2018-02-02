Джейми Каррагер: "Коутинью не стоит заплаченных денег. Он не настолько хорош"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал решение руководства клуба продать полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону" в зимнее трансферное окно. Каталонцы заплатили за 25-летнего бразильца 120 миллионов евро (еще 40 миллионов евро "красные" могут получить в виде бонусов).

– Трансферную кампанию нельзя считать удачной, если от тебя уходит лучший игрок. Особенно в январе, – цитирует Daily Mail Каррагера. – Думаю, любому фанату "Ливерпуля", в том числе и мне, полегчало, когда Коутинью остался прошлым летом.

Мы понимали, что он уйдет в конце сезона, но хотели насладиться его игрой в эти 12 месяцев. Не согласен с тем, что мы потеряли его в середине сезона. Он не стоит этих денег, он не так хорош. Я бы отпустил его на 20-30 миллионов евро дешевле летом, чтобы он остался в команде на вторую часть сезона. Ведь тогда мы участвовали в Кубке Англии, а в Лиге чемпионов играем до сих пор.