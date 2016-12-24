Джейми Каррагер: "Игрок года в Англии - Филиппе Коутинью"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал хавбека клуба Филиппе Коутинью лучшим игроком по итогам 2016 года.

- На мой взгляд, по итогам календарного года лучшим игроком был Филиппе Коутинью, - цитирует Sky Sports Каррагера. - Многие футболисты периодически выстреливали - например, Махрез или Варди. Кевин Де Брейне порой показывает проблески той игры, которую от него ждут. Эден Азар в конце года показывал то, на что он был способен пару лет назад. Но если оценивать полный год, то это Коутинью.