Джейми Каррагер: "Чемпионство "МЮ" в нынешнем сезоне стало бы чудом"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер не верит в чемпионство "Манчестер Юнайтед". По словам 38-летнего англичанина ирландского происхождения, победа "красных дьяволов" в этом сезоне стала бы настоящим чудом.

– Они не выигрывают матчи, в которых болельщики ждут от них побед, – приводит Sky Sports слова Каррагера. – Если "Манчестер Юнайтед" станет в этом году чемпионом, это будет настоящим чудом. Особенно с учетом положения команды в турнирной таблице. Но мне кажется, сейчас гораздо больше вопросов не столько к клубу, сколько к главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью. Сложно предположить, сколько времени ему понадобится для того, чтобы изменить рисунок игры и донести до команды свое понимание футбола.



Но в Моуринью есть то, чем я по-настоящему восхищаюсь. Когда он только возглавил "Юнайтед" и его спросили об амбициях клуба, он даже не захотел говорить о попадании топ-4. "Мы – "Манчестер Юнайтед", и мы будем бороться только за чемпионство", – сказал он. И это несмотря на то, что в прошлом сезоне команда не попала в Лигу чемпионов.

После 10 туров чемпионата Англии команда Жозе Моуринью располагается на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 15 очков. "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль", которые делят лидерство в премьер-лиге, имеют по 23 очка.