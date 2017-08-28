Джейми Каррагер: "Арсенал" - трусы!"

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что игра "Арсенала", проигравшего мерсисайдцам со счетом 0:4 в матче 3-го тура чемпионата Англии, напоминает ему просмотренный много раз фильм. Экс-защитник сборной Англии отметил, что если Венгер не дает результат, то должен быть уволен.

- Это похоже на просмотр одного и того же фильма, - приводит The Daily Mail слова Карагера. - В "Арсенале" побоялись отправить Арсена Венгера в отставку. Да, он - легенда, но менеджеры должны меняться. В прошлом сезоне я назвал лондонцев трусами. После этого получил немало гневных откликов. Мне писали, что так говорить по телевизору нельзя. А я еще раз скажу: "Трусы!". Я люблю Венгера, но если нет результата, то и тренера нет.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Арсенал"