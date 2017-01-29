Джесси Лингард: "Молодые игроки "Манчестер Юнайтед" равняются на Руни"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард высказал мнение о том, что форвард "красных дьяволов" Уэйн Руни является для молодых игроков команды примером для подражания. По словам 24-летнего хавбека, лидерские качества Руни как в составе "Манчестер Юнайтед", так и в сборной Англии не вызывают никаких сомнений.

– Для молодых игроков "Манчестер Юнайтед" Руни является примером для подражания, он великолепно общается с нами, – приводит пресс-служба клуба слова Лингарда. – Он очень помог мне, Рэшфорду и Фосу-Менсе, так что мы всегда равняемся на Уэйна и хотим быть на него похожими. Он помогал мне и в сборной Англии, когда я впервые получил приглашение в главную команду страны. Руни познакомил меня с другими игроками и всегда был рядом. Его лидерские качества, как в сборной, так и в клубе, не вызывают никаких сомнений.