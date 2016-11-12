Джесси Лингард: "Ибрагимович может привести "МЮ" к чемпионству"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард отметил влияние Златана Ибрагимовича на настрой команды. Хавбек высказал мнение, что благодаря шведу клуб способен в этом сезоне побороться за чемпионство.

– Первое, что сказал Златан, войдя к нам в раздевалку: "Я хочу побеждать". Очевидно, что его менталитет передался и команде. Ибрагимович не только лидер коллектива, но он еще и много шутит в раздевалке. Он танцует, пытается держать настроение на высоте, заставляет всех смеяться. С учетом всего этого, думаю, Златан может привести нас на вершину чемпионата Англии.