13:22 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Джеррард приступил к работе в академии "Ливерпуля"

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Бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард сегодня проведет первый рабочий день в академии клуба, сообщает твиттер команды. 36-летний англичанин завершил карьеру футболиста в ноябре 2016 года и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. За "Ливерпуль" он провел 697 матчей, в которых забил 184 гола и отдал 104 передачи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Удачи тебе, Стивен, и мальчишкам из академии "Ливерпуля"!!!!

15:16 1 февраля

Zlatcko

Вот это и есть наглядный пример преданности клубу. Учитесь.

14:39 1 февраля

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