Джеррард приступил к работе в академии "Ливерпуля"

Бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард сегодня проведет первый рабочий день в академии клуба, сообщает твиттер команды. 36-летний англичанин завершил карьеру футболиста в ноябре 2016 года и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. За "Ливерпуль" он провел 697 матчей, в которых забил 184 гола и отдал 104 передачи.

Welcome back, Steven Gerrard! 🙌



He starts his new role at the Academy today! pic.twitter.com/Vr2ACz4zST – Liverpool FC (@LFC) 1 февраля 2017 г.