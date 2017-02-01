Джеррард приступил к работе в академии "Ливерпуля"

Бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард сегодня проведет первый рабочий день в академии клуба, сообщает твиттер команды. 36-летний англичанин завершил карьеру футболиста в ноябре 2016 года и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. За "Ливерпуль" он провел 697 матчей, в которых забил 184 гола и отдал 104 передачи.
Welcome back, Steven Gerrard! 🙌– Liverpool FC (@LFC) 1 февраля 2017 г.
He starts his new role at the Academy today! pic.twitter.com/Vr2ACz4zST
Ботаникум
Удачи тебе, Стивен, и мальчишкам из академии "Ливерпуля"!!!!
15:16 1 февраля
Zlatcko
Вот это и есть наглядный пример преданности клубу. Учитесь.
14:39 1 февраля