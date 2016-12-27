Джеррард прибыл на матч "Ливерпуль" - "Стоук Сити"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард прибыл на стадион "Энфилд" на матч 18-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити". На данный момент ливерпульский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги, "Стоук" занимает 12-ю строчку.

В конце ноября 36-летний англичанин объявил о завершении карьеры. За "Ливерпуль" он выступал с 1998 по 2015 год, провел 690 матчей, забил 180 мячей и отдал 100 голевых передач. В составе сборной на его счету 114 проведенных игр и 21 гол.