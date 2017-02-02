17:04 2 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Джеррард поздравил Лэмпарда с завершением карьеры

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Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил Фрэнка Лэмпарда с завершением карьеры. Большую ее часть игрок провел в "Челси" – с 2001 по 2014 год, - в составе которого сыграл 626 матчей, забил 208 мячей и отдал 150 голевых передач. С лондонским клубом он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза – Кубок страны, дважды – Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также на его счету победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Поздравляю Фрэнка Лэмпарда. Невероятный игрок, невероятная карьера. Желаю удачи", - написал Джеррард в Instagram.

 

Congratulations to @franklampard 👏🏻incredible player , incredible career . Good luck for your future mate . 🙌

Фото опубликовано Steven Gerrard (@stevengerrard) Фев 2 2017 в 4:57 PST

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Материалы REN-TV

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