Джеррард поздравил Лэмпарда с завершением карьеры

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил Фрэнка Лэмпарда с завершением карьеры. Большую ее часть игрок провел в "Челси" – с 2001 по 2014 год, - в составе которого сыграл 626 матчей, забил 208 мячей и отдал 150 голевых передач. С лондонским клубом он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза – Кубок страны, дважды – Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также на его счету победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Поздравляю Фрэнка Лэмпарда. Невероятный игрок, невероятная карьера. Желаю удачи", - написал Джеррард в Instagram.