Джеррард попрощался с Коутинью

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард пожелал удачи полузащитнику Филиппе Коутинью, который сменил "красных" на "Барселону". 37-летний англичанин поблагодарил бразильца за игру в составе "Ливерпуля".

– Очень жаль, что ты ушел, ведь ты особенный игрок, один из лучших, с кем я играл, – написал в своем Инстаграме Джеррард. – Я хочу пожелать тебе и твоей семье всего наилучшего на твоем следующем этапе в "Барселоне". Спасибо за все моменты и воспоминания последних пяти лет!

Напомним, сумма трансфера Коутинью составила 160 миллионов евро, из которых 40 миллионов – бонусы.