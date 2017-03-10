Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, недавно начавший работу в академии клуба, может войти в тренерский штаб сборной Англии, информирует The Independent. 36-летний тренер уже обсудил этот вопрос с руководством Футбольной ассоциации Англии (FA). В частности, он поговорил с техническим директором организации Дэном Ашвортом. Джеррард готов работать и с молодежными командами национальной сборной.

Напомним, что главным тренером сборной Англии является Гарет Саутгейт. Джеррард завершил карьеру футболиста в ноябре 2016 года и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. За "Ливерпуль" он провел 697 матчей, в которых забил 184 гола и отдал 104 передачи.