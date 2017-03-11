12:43 | ФУТБОЛ — Англия

Джеррард хочет видеть Обамеянга в "Ливерпуле"

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Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что клуб должен попытаться подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Ранее появлялась информация о том, что наставник "красных" Юрген Клопп хочет видеть в своей команде габонца.

– Обамеянг нужен, но если он продолжит так играть, то им заинтересуются многие клубы, а не только "Ливерпуль", – цитирует BT Sport Джеррарда. – Он постоянно атакует ворота, все время находится в движении.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а нужен ли Ливерпуль самому Обамеянгу?

13:04

Ботаникум

Вряд ли Пьер-Эмерик достанется "Ливерпулю", в той же АПЛ есть клубы богаче "Ливера". А забивные форварды интересны всем топ-клубам.

12:56

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