Джеррард хочет видеть Обамеянга в "Ливерпуле"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что клуб должен попытаться подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Ранее появлялась информация о том, что наставник "красных" Юрген Клопп хочет видеть в своей команде габонца.
– Обамеянг нужен, но если он продолжит так играть, то им заинтересуются многие клубы, а не только "Ливерпуль", – цитирует BT Sport Джеррарда. – Он постоянно атакует ворота, все время находится в движении.
shpasic
а нужен ли Ливерпуль самому Обамеянгу?
13:04
Ботаникум
Вряд ли Пьер-Эмерик достанется "Ливерпулю", в той же АПЛ есть клубы богаче "Ливера". А забивные форварды интересны всем топ-клубам.
12:56