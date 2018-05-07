Джеррард хочет пригласить в "Рейнджерс" форварда "Ливерпуля" Соланке

Новый главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард начал работу над усилением состава. Он хотел бы видеть в своей команде форварда "Ливерпуля" Доминика Соланке.

Как сообщает The Sun, форвард возглавляет список потенциальных приобретений клуба. В текущем сезоне 20-летний футболист провел 19 матчей за "Ливерпуль" в премьер-лиге и сделал одну результативную передачу.

Стивен Джеррард вытсупал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, а потом работал тренером академии клуба.