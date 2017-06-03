Джердан Шачири: "Стоук Сити" может повторить чемпионский успех "Лестера"

Полузащитник "Стоук Сити" Джердан Шачири отметил, что постарается вывести свой клуб в лидеры чемпионата Англии. Он также считает, что команда может повторить успех "Лестера", выигравшего титул в 2016 году. В минувшем сезоне "гончары" заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Я пытаюсь вывести "Сток Сити" на вершину – в лидеры. В то же время хочу снова бороться за титулы и выступать в Лиге чемпионов, – цитирует The Sun Шачири. – В минувшем сезоне мы были и наверху, и внизу. Летом пришло время усилиться. Руководство должно это сделать, поскольку другие клубы будут укрепляться.

Может ли "Сток Сити" повторить чемпионский успех "Лестера"? Да, я думаю, что это возможно.