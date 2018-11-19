Джердан Шачири: "Не стану пить кофе с Гарри Невиллом"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири заявил, что не беспокоится, когда имеет мало игровой практики, сообщает Blick. 27-летний швейцарский футболист признался, что не станет пить кофе с экс-игроком "Манчестер Юнайтед" Гэри Невиллом.

– Многие смеялись над моим переходом в "Ливерпуль", считая, что этот клуб слишком велик для меня, – приводит Blick слова Шачири. – Но я всегда был спокоен, когда имел мало игровой практики. Знал из опыта пребывания в "Баварии" и "Интере", что должен быть терпеливым, работать сосредоточенно. А затем использовать свой шанс, когда он представится.

Готов ли я с Невиллом обсудить футбольные разногласия за чашкой кофе? Нет.

Бывший защитник и ныне футбольный эксперт английского телевидения Гэри Невилл часто критикует Шачири.

В текущем сезоне Шачири во всех турнирах сыграл в 11 матчах за "Ливерпуль", забил два гола и отдал три голевые передачи.