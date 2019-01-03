Джердан Шачири: "Может быть, я играю сейчас в свой лучший футбол"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири рассказал, что счастлив играть в составе "красных". Он также отметил, что давление, которое сейчас направлено на мерсисайдцев, совершенно нормально для большой команды.

- Это видно на поле: я очень счастлив и играю уверенно, - приводит Goal слова Шачики. - Может быть, я играю в свой лучший футбол, который когда-либо играл. Я очень, очень счастлив и рад быть здесь, чтобы помочь этой команде стать успешной. Давление на клуб? Это нормально для больших команд. Даже на "Сити" до есть пор идет давление.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. "Манчестер Сити" с 47 баллами располагается на 3-й строчке.

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