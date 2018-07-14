Джердан Шачири: "Мог оказаться в "Ливерпуле" еще несколько лет назад"

Новичок "Ливерпуля" Джердан Шачири признался, что давно хотел оказаться в составе "красных". В пятницу швейцарец подписал долгосрочный контракт.

– Я очень счастлив перейти в "Ливерпуль", – цитирует пресс-служба клуба Шачири. – Это огромный клуб с большой историей, большими игроками и фантастическим тренером, поэтому я очень рад быть здесь. Все игроки хотят выступать на самой большой сцене в футболе. Несколько лет назад я уже мог оказаться в "Ливерпуле", но этого не произошло. Очень рад, что теперь я наконец здесь. Хочу стать лучше и выигрывать титулы.