Джердан Шачири: "Клопп - очень хороший тренер, у него приятный характер"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири заявил, что ему нравится работать работать вместе с Юргеном Клоппом. Футболист отметил, что ему нравится характер тренера.

– Клопп очень хороший тренер, но для меня также важен и его характер, – приводит пресс-служба клуба слова Шачири. – У него очень приятный характер, с ним можно шутить, но, конечно, нужно быть сосредоточенным на поле и отдавать все силы. Вы можете видеть его отношения с игроками, он очень дружелюбен в общении. Это важно для меня. Я знал его еще из Германии, когда играл в "Баварии", а он был тренером "Дортмунда". Он хотел, чтобы я приехал в Ливерпуль. Я тоже хотел работать с ним, поэтому я рад воссоединиться с ним.

"Красные" выкупили контракт игрока у "Стоук Сити" за 13,5 миллионов фунтов стерлингов. В "Стоуке" швейцарец провел три сезона, за которые отыграл 92 матча и забил 15 мячей. В составе национальной команды на чемпионате мира-2018 дошел до 1/8 финала, забив мяч в ворота Сербии (2:1) в групповом турнире.