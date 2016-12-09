15:52 | ФУТБОЛ — Англия

Джердан Шачири: "Глупо говорить, что я хочу закончить карьеру в "Стоук Сити"

0
0
0

Полузащитник "Стоук Сити" Джердан Шачири, ранее выступавший в составе "Баварии", подчеркнул, что ему комфортно играть в чемпионате Англии. При этом 25-летний хавбек отметил, что выступление за "гончаров" не является пределом его мечтаний.

- В 25 лет было бы глупо говорить, что я хочу закончить свою карьеру в "Стоук Сити", - приводит Mirror слова Шачири. - Я забил три гола, что больше, чем в прошлом сезоне. Сейчас я чувствую себя комфортно. Чемпионат Англии более сбалансирован, чем немецкое первенство, поэтому я считаю его лучшей лигой в мире.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ