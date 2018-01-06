Дженк Тосун: "Могу быть хорошим игроком для Англии"

Новичок "Эвертона" Дженк Тосун уверен, что сможет заиграть в Англии. 26-летний турок вчера перешел в английский клуб из "Бешикташа", подписав контракт до 2022 года.

- Мне очень приятно быть игроком "Эвертона", – цитирует пресс-служба клуба Тосуна. - Очень рад быть здесь. Хочу играть за "Эвертон" как можно скорее. Это отличный клуб с богатой историей и большой культурой. С нетерпением жду, когда смогу показать фанатам, какой я игрок. Считаю, что я могу быть хорошим игроком для премьер-лиги и для "Эвертона". Чемпионат Англии – сильная лига, знаю это, поэтому моя физика поможет мне. Также я могу бить с обеих ног одинаково эффективно, и я считаю, что являюсь хорошим нападающим штрафной площади.

Тосун перешел из "Бешикташа" в "Эвертон"