Джексон Ирвайн: "Игроки "Халла" сосредоточены на том, чтобы исправить сложившуюся ситуацию"

Полузащитник "Халл Сити" Джексон Ирвайн в преддверии матча 20-го тура чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей" отметил, что его команда должна извлечь уроки из ошибок и одержать победу в завтрашней встрече. Хавбек также добавил, что "тигры" сосредоточены на том, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

– Эта неделя для нас не сложная, просто мы сосредоточены на том, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, – цитирует клубная пресс-служба Ирвайна. – Мы должны извлечь уроки из наших ошибок и победить "Шеффилд Уэнсдей" завтра. Игроки, включая меня, должны взять на себя ответственность.

В этом сезоне на выезде мы играем неидеально. Надеюсь, мы сможем в Шеффилде одержать победу, которая даст нам толчок, чтобы начать восхождение по турнирной таблице.

У "Шеффилд Уэнсдей" команда, полная квалифицированных игроков, которые всегда могут создать опасность для соперника. Играть в гостях с ними всегда трудно, и мы знаем, что нам нужно пребывать в своей лучшей форме, чтобы обыграть их.

Я думаю, что за последние четыре недели мы показывали хороший футбол, но мы не набрали должное количество очков.

Напомним, что матч "Шеффилд Уэнсдей" - "Халл Сити" состоится завтра, 2 декабря. Начало - 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.