Джек Уилшир: "Уверен, что "Борнмут" – правильное для меня место в этом сезоне"

Полузащитник "Арсенала", на правах аренды перешедший в "Борнмут", подчеркнул, что рад попробовать свои силы в новой команде. Также хавбек сборной Англии поблагодарил всех за поддержку.

– Я очень рад присоединиться к "Борнмуту" на правах годичной аренды и хочу поблагодарить всех в клубе за такое гостеприимство, – написал Уилшир на своей странице в твиттере. – Я хорошо пообщался с главным тренером команды Эдди Хоу и уверен, что "Борнмут" для меня – лучшее место, чтобы развиваться и играть в этом сезоне. Собираюсь каждый день упорно работать с тренерским штабом и моими новыми партнерами по команде, чтобы помочь команде достичь целей на поле. Спасибо всем за поддержку.