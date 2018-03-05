Джек Уилшир: "Простите, болельщики "Арсенала", вы заслуживаете большего"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир после поражения от "Брайтона" (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии извинился перед болельщиками. Он отметил, что команде нужна поддержка в сложной для нее период.
"Простите, болельщики "Арсенала". Вы заслуживаете большего. Это все, что мне хотелось сказать. Я знаю, как вам сейчас сложно в этот проблемный период, через который мы проходим командой, но вы нам нужны. Мы будем лучше, будьте с нами", – написал в Твиттере Уилшер.
"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 33 очка.
I'm sorry to the gooners out there. You deserve better. Thats all i have to say. I know its difficult at the moment in this difficult period we are going through as a team but we need you. We will do better but please stick with us ❤ pic.twitter.com/UTsCdXkQmB– Jack Wilshere (@JackWilshere) 5 марта 2018 г.
SpaMan
толи дело тульский Арсенал! Громит ифаворитов аж щепки летят
18:44
Shumer
Старик уже не тянет... То есть если и тянет, то вниз))
15:58
Кубанский Туляк
Откуда он знает про тульских болельщиков ?
15:12
shpasic
что, за 9 туров уже 33 очка не отыграть?
14:50
баламошка
То ли про Венгера, то ли про Дзюбу.
14:42