14:39 | Футбол — Англия

Джек Уилшир: "Простите, болельщики "Арсенала", вы заслуживаете большего"

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Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир после поражения от "Брайтона" (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии извинился перед болельщиками. Он отметил, что команде нужна поддержка в сложной для нее период.

"Простите, болельщики "Арсенала". Вы заслуживаете большего. Это все, что мне хотелось сказать. Я знаю, как вам сейчас сложно в этот проблемный период, через который мы проходим командой, но вы нам нужны. Мы будем лучше, будьте с нами", – написал в Твиттере Уилшер.

"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 33 очка.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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SpaMan

толи дело тульский Арсенал! Громит ифаворитов аж щепки летят

18:44

Shumer

Старик уже не тянет... То есть если и тянет, то вниз))

15:58

Кубанский Туляк

Откуда он знает про тульских болельщиков ?

15:12

shpasic

что, за 9 туров уже 33 очка не отыграть?

14:50

баламошка

То ли про Венгера, то ли про Дзюбу.

14:42

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