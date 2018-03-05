Джек Уилшир: "Простите, болельщики "Арсенала", вы заслуживаете большего"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир после поражения от "Брайтона" (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии извинился перед болельщиками. Он отметил, что команде нужна поддержка в сложной для нее период.

"Простите, болельщики "Арсенала". Вы заслуживаете большего. Это все, что мне хотелось сказать. Я знаю, как вам сейчас сложно в этот проблемный период, через который мы проходим командой, но вы нам нужны. Мы будем лучше, будьте с нами", – написал в Твиттере Уилшер.

"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 33 очка.