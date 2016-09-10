20:25 | ФУТБОЛ — Англия

Джек Уилшир: "Моя главная цель – получать как можно больше игрового времени"

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Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:0) подчеркнул, что рад почувствовать вкус победы в компании партнеров по команде. Эта встреча стала для хавбека, арендованного у "Арсенала", первой официальной за новую команду.

– Это была хорошая победа, – цитирует BBC полузащитника "Борнмута". – Я очень рад, что получил шанс выйти на поле и помочь команде, почувствовать игру своих партнеров.

В течение недели мы говорили с тренером, и наставник дал мне понять, что рассчитывает на меня в этом матче, поэтому я был счастлив выйти на поле со скамейки запасных.

Моя главная цель – получать как можно больше игрового времени. Надеюсь, что усердная работа на тренировках поможет мне закрепиться в стартовом составе и даст новый виток развитию моей карьеры.

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