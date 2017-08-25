Джаррод Боуэн: "В "Халле" все держатся вместе, мы достигнем необходимого результата"

Нападающий "Халл Сити" Джаррод Боуэн настаивает на том, что он и его товарищи по команде могут справиться с давлением. По его словам, "тигры" хотят снова начать побеждать.

- В футболе всегда есть давление, но мы знаем, что мы должны делать, - цитирует пресс-служба клуба Боуэна. - Мы хотим обыграть "Болтон", победа - наша единственная цель. У нас будет перерыв на матчи сборных, поэтому мы хотим закончить первую часть сезона на позитивной ноте. Мы хотим завоевать три очка и подняться в турнирной таблице. Мы едины, мы будем держаться вместе, чтобы достичь необходимого результата. Нам надо продолжать упорно работать.

Я вышел в "старте" во всех четырех играх в этом сезоне. Я все еще молод, мне хочется продолжать развиваться и совершенствоваться во всех компонентах игры. Я до сих пор не привык быть в первой команде, но пока я продолжаю играть, я уверен, что буду чувствовать себя только комфортнее.

Что касается целей, то я хотел забить хотя бы один гол, а у меня их уже два. Я ставлю себе небольшие цели, которых шаг за шагом достигаю. Поэтому я просто стремлюсь как можно больше забивать. В начале сезона я просто хотел закрепиться в первой команде, с чем я успешно справляюсь. Если я буду так и дальше выходить на поле, то смогу забить больше десяти мячей.