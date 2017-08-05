Джаррод Боуэн: "Рад первому голу за "Халл"

Нападающий "Халл Сити" Джаррод Боуэн доволен ничьей с "Астон Виллой" в матче 1-го тура чемпион-лиги (1:1). "Тигры" под руководством Леонида Слуцкого сумели набрать очко в дебютном официальном матче российского тренера в Англии, проигрывая после первого тайма.

"Хороший способ начать сезон, и рад своему первому голу за "Халл Сити", - написал Боуэн в Твиттере.

Следующий матч команда Слуцкого проведет 12 августа - сыграет дома против "Бертон Альбион".

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