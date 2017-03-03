Джанни Инфантино: "Достижение Раньери всегда будут помнить"

Президент ФИФА Джанни Инфантино с восхищением отозвался о работе Клаудио Раньери на посту главного тренера "Лестера". Под руководством итальянского специалиста клуб в 2016 году стал впервые в истории чемпионом Англии и пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Он был уволен в феврале этого года за неудовлетворительные результаты в текущем сезоне.

- Раньери сделал то, что является более чем историческим моментом в футболе, - приводит слова Инфантино журналист Daily Telegraph Бен Рамсби в своем "Твиттере". - Его достижение всегда будут помнить.