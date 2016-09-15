Джанлука Дзамбротта: "Ибрагимович - золотой игрок"

Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта считает нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимович​а золотым игроком. 39-летний итальянец играл ранее со шведом в "Милане" и "Ювентусе".

- Я играл с Ибрагимовичем в течение двух лет в "Ювентусе", а также в течение двух лет в "Милане", так что я очень хорошо знаю Златана, - цитирует Sky Sports Дзамбротту. - Он настоящий профессионал и личность на поле, которая добавляет любой команде индивидуальности. Как человек, тренировавшийся с ним, могу сказать, что Ибра - золотой игрок. Его физическая форма подтверждает, насколько он велик.