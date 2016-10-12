20:34 | ФУТБОЛ — Англия

Джанлуиджи Буффон: "Я смеюсь, когда говорят, что Погба недостаточно хорош"

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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что его бывший партнер по команде Поль Погба еще покажет себя в "Манчестер Юнайтед". По его словам, оценивать полузащитника можно будет только по окончании нынешнего сезона. Французский хавбек перешел в "МЮ" из "Ювентуса" в летнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом мира - его покупка обошлась английскому клубу в 105 миллионов евро.

- Сезон еще не закончился, прошло только два месяца из 11, - приводит Football Italia слова Буффона. - Я смеюсь, когда слышу разговоры о том, что Погба недостаточно хорош. Мы сможем подвести итоги только в следующем году. Это как на скачках – не имеет значения, кто лидирует на половине пути. Важно, кто придет первым на финише.

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