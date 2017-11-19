Джанфранко Дзола: "С таким подходом "Вест Хэм" не добьется успеха"

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Джанфранко Дзола считает, что "молотобойцы" не смогут добиться успеха в премьер-лиге. Они проиграли "Уотфорду" со счетом 0:2 в первом матче под руководством Дэвида Мойеса, который сменил Славена Билича, и остаются на 18-м месте в чемпионате Англии.

– Я видел игру "Вест Хэма", – цитирует Sky Sports Дзолу. – И мне это зрелище не понравилось. Я понимаю, что он пытается играть в привлекательный футбол. Но атаки там нет. Играющей таким образом команде будет сложно добиться успеха в премьер-лиге. Думаю, что "Вест Хэм" еще хуже, чем в прошлом сезоне. Также важен стадион, которого пока у команды нет. Фанаты на Олимпийском стадионе теряются. А старая арена создавала фантастическую атмосферу.