Джанфранко Дзола: "Мората должен понять, что играет в "Челси", а не в "Брайтоне"

Помощник главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола подверг критике игру нападающего Альваро Мораты, который в нынешнем сезоне забил всего пять мячей. Он подчеркнул, что испанец, которым интересуются другие клубы, зря жалуется.

– Все ждут многого от центрфорварда в "Челси", – цитирует A Bola Дзолу. – Мы всегда ждем хорошей игры и голов. Альваро должен к этому привыкнуть. Если он перейдет в другой клуб, будет то же самое. Это часть работы. Я знаю, что ответственность высока. Но нужно оставить позади все проблемы и понять, что ты играешь в "Челси", а не в "Саутгемптоне" или "Брайтоне". При всем уважении к этим клубам.