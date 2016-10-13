Джанфранко Дзола: "Конте выжмет из "Челси" максимум"

Бывший нападающий "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что лондонский клуб добьется успеха под руководством Антонио Конте. По словам форварда, отсутствие еврокубковых матчей положительно скажется на игре команды.

- Одно из преимуществ "Челси" в этом сезоне - отсутствие еврокубковых матчей, - приводит Goal.com Дзолы. - Игра "синих" будет зависеть о того, насколько быстро они сумеют перестроиться. Но это не вызывает сомнений. Конте - работоспособный тренер. Уверен, что он выжмет из команды максимум. "Челси" хорошо стартовал, но потом наметился небольшой спад. Однако сейчас они снова набрали ход. Уверен, что они станут сильнее.