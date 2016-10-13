10:11 | ФУТБОЛ — Англия

Джанфранко Дзола: "Конте выжмет из "Челси" максимум"

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Бывший нападающий "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что лондонский клуб добьется успеха под руководством Антонио Конте. По словам форварда, отсутствие еврокубковых матчей положительно скажется на игре команды.

- Одно из преимуществ "Челси" в этом сезоне - отсутствие еврокубковых матчей, - приводит Goal.com Дзолы. - Игра "синих" будет зависеть о того, насколько быстро они сумеют перестроиться. Но это не вызывает сомнений. Конте - работоспособный тренер. Уверен, что он выжмет из команды максимум. "Челси" хорошо стартовал, но потом наметился небольшой спад. Однако сейчас они снова набрали ход. Уверен, что они станут сильнее.

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