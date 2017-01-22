Джака дисквалифицирован на четыре матча и не сыграет с "Челси"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пропустит четыре ближайших матча команды. В игре 22-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:1) швейцарец во второй раз в сезоне был удален с поля. После первой красной карточки в году Джака был условно дисквалифицирован на три встречи. Условная дисквалификация автоматически вошла в силу после сегодняшнего удаления Джаки.

Таким образом, футболист пропустит матч Кубка Англии против "Саутгемптона", а также встречи чемпионата с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом".