21:36 22 января | ФУТБОЛ — Англия

Джака дисквалифицирован на четыре матча и не сыграет с "Челси"

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Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пропустит четыре ближайших матча команды. В игре 22-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:1) швейцарец во второй раз в сезоне был удален с поля. После первой красной карточки в году Джака был условно дисквалифицирован на три встречи. Условная дисквалификация автоматически вошла в силу после сегодняшнего удаления Джаки.

Таким образом, футболист пропустит матч Кубка Англии против "Саутгемптона", а также встречи чемпионата с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом".

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Материалы REN-TV

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