10:01 | ФУТБОЛ — Англия

Дзамбротта зовет Ибрагимовича в Индию

0
0
0
1

Главный тренер "Дели Динамос" Джанлука Дзамбротта считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович мог бы завершить карьеру в Индии. Итальянец подчеркнул, что постарается убедить шведа совершить такой переход.

– Я вижу, что у Ибрагимовича в Индии очень много поклонников, – цитирует Indian Express Дзамбротту. – Думаю, Златан захотел бы приехать сюда и завершить здесь карьеру. Я постарался бы убедить его перейти именно в "Дели Динамос".

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Заодно научится красиво петь, танцевать и на слоне гарцевать.

10:23

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ