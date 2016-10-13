Дзамбротта зовет Ибрагимовича в Индию

Главный тренер "Дели Динамос" Джанлука Дзамбротта считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович мог бы завершить карьеру в Индии. Итальянец подчеркнул, что постарается убедить шведа совершить такой переход.

– Я вижу, что у Ибрагимовича в Индии очень много поклонников, – цитирует Indian Express Дзамбротту. – Думаю, Златан захотел бы приехать сюда и завершить здесь карьеру. Я постарался бы убедить его перейти именно в "Дели Динамос".