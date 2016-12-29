Дзадза может вернуться в Италию

Антонио Дзадза, отец нападающего "Ювентуса", выступающего на правах аренды за "Вест Хэм" Симоне Дзадзы подтвердил информацию о том, что сын может продолжить карьеру в Испании. Ранее сообщалось, что форвард готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Валенсию".

- Переход в "Валенсию" - не единственный вариант продолжения его карьеры, - приводит Corriere dello Sport слова отца футболиста. - Сын был бы рад работать под руководством Пранделли. На данный момент мы ведем переговоры с "Валенсией", но я не исключаю возвращение в Италию.

Напомним, "Ювентус" за аренду игрока получил от "Вест-Хэма" 5 миллионов евро. В соглашении существует пункт о возможности выкупа трансфера Дзадзы за 20 миллионов, и валенсийцы согласны заплатить данную сумму.