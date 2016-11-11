Дзадза хочет вернуться в Италию

Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзадза намерен вернуться в Италию, утверждает Tmw. 25-летний итальянец провел в этом сезоне семь матчей в чемпионата Англии и не забил ни одного гола. Интерес к форварду проявляет "Наполи". Руководство клуба ищет сменщика Аркадиуша Милика, который получил разрыв крестообразных связок, при этом тренерский штаб недоволен самоотдачей Маноло Габбьядини.

Минувшим летом "Наполи" уже пытался приобрести Дзадзу, но "Ювентус", владеющий правами на форварда, сделал выбор в пользу английского клуба.