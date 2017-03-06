Двоюродный брат Рохо скончался после огнестрельного ранения в плечо

Джеронимо Рохо, двоюродный брат защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, был застрелен в городе Ла-Плата, информирует The Sun. Согласно источнику, 17-летний молодой человек вместе со своим товарищем попытался ограбить бывшего полицейского, который в целях самообороны выстрелил в преступников. Сообщник Джеронимо погиб на месте, тогда как двоюродный брат экс-игрока "Спартака" скончался в больнице от огнестрельного ранения в плечо.

Местные СМИ сообщили о том, что Джеронимо Рохо и его сообщник изначально хотели ограбить водителя такси, но тому удалось вырваться из рук преступников. После этого нарушители закона напали на бывшего полицейского, который и совершил два роковых выстрела.