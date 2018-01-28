Два игрока "Уотфорда" вступили в перепалку со своими болельщиками

Защитники "Уотфорда" Хосе Холевас и Кристиан Кабаселе поругались со своими болельщиками после поражения в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Саутгемптона" (0:1). Футболисты подошли к своим фанатам после игры, чтобы поблагодарить их за поддержку, однако услышали в ответ оскробления.

По информации The Sun, фанаты начали скандировать оскорбительную кричалку. Такое поведение возмутило Кабаселе и Холеваса, которые попытались выяснить с болельщиками отношение. Успокоить одноклубников пытался Бен Уотсон.



