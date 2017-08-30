Два игрока "Халл Сити" включены в символическую сборную месяца в чемпионшипе по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную августа в чемпионшипе. В число 11 лучших вошли два игрока "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Защитники Ола Эйна и Майкл Хектор​ в этом месяце получили среднюю оценку за матчи 7,5 и 7,6 соответственно, и стали лучшими на своих позициях.

Our Championship team of the month for August contains no fewer than 5 Cardiff City players after their blistering start to the season pic.twitter.com/4Uv3YcWwxx – WhoScored.com (@WhoScored) 30 августа 2017 г.