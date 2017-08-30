Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:02 | Футбол — Англия

Два игрока "Халл Сити" включены в символическую сборную месяца в чемпионшипе по версии WhoScored


Портал WhoScored опубликовал символическую сборную августа в чемпионшипе. В число 11 лучших вошли два игрока "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Защитники Ола Эйна и Майкл Хектор​ в этом месяце получили среднюю оценку за матчи 7,5 и 7,6 соответственно, и стали лучшими на своих позициях.

Опрос

Что ждет Леонида Слуцкого в "Халл Сити"?
голосовать
Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий