13:03 | Футбол — Англия

Два игрока "Халл Сити" включены в символическую сборную 2-го тура чемпионшипа по версии WhoScored


Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 2-го тура чемпионшипа. В число 11 лучших были включены два игрока "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Автор хет-трика в ворота "Бертона" (4:1) Абель Эрнандес занял место в атаке символической сборной, а защитник Ола Эйна, сделавший одну голевую передачу, расположился на правом фланге обороны.

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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