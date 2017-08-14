Два игрока "Халл Сити" включены в символическую сборную 2-го тура чемпионшипа по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 2-го тура чемпионшипа. В число 11 лучших были включены два игрока "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Автор хет-трика в ворота "Бертона" (4:1) Абель Эрнандес занял место в атаке символической сборной, а защитник Ола Эйна, сделавший одну голевую передачу, расположился на правом фланге обороны.

GRAPHIC: Cardiff dominate the Championship team of the week, while a Hernandez hat-trick scores the first perfect 10 https://t.co/JEiPJbcuuG pic.twitter.com/0r7j0CCJNX – WhoScored.com (@WhoScored) 14 августа 2017 г.