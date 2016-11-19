Дубль Яя Туре принес "Манчестер Сити" победу на "Кристал Пэлас", "Уотфорд" обыграл "Лестер"

Игра 11-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. Дубль в составе "горожан" оформил полузащитник Яя Туре, для которого этот матч стал первым в текущем розыгрыше премьер-лиги. В предыдущих матчах ивуариец не попадал даже в заявки команд на матчи в связи с конфликтом главного тренера Хосепа Гвардьолы и агентом игрока Дмитрием Селюком.

В параллельной встрече "Уотфорд" оказался сильнее "Лестера" – 2:1.

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Премьер-лига

12-й тур

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" – 1:2 (0:1)

Голы: Туре, 39 (0:1). Уикхэм, 66 (1:1). Туре, 83 (1:2).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли (Сако, 86), Данн, Уорд, Кабай, Макартур, Таунсенд (Уикхэм, 46), Заа, Панчеон, Бентеке (Ли Чхон Ен, 81).

"Манчестер Сити": Браво, Компани (Сабалета, 37), Санья, Коларов, Отаменди, Туре, Фернандинью, Де Брейне, Нолито (Сильва, 67), Агуэро (Фернанду Режес, 86), Стерлинг.

Предупреждения: Отаменди, 56. Нолито, 62. Уикхэм, 78.

Судья: Мэдли.

19 ноября. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Уотфорд" – "Лестер" – 2:1 (2:1)

Голы: Капуэ, 1 (1:0). Перейра, 12 (2:0). Махрез, 15 – с пенальти (2:1).

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Бритос, Янмат, Бехрами, Капуэ, Суньига, Перейра, Амрабат (Гедиура, 87), Дини (Окака Чука, 90).

"Лестер": Цилер, Хут, Фукс (Шлупп, 68), Симпсон, Морган, Олбрайтон (Муса, 78), Махрез, Дринкуотер, Амарти, Окадзаки (Грэй, 69), Варди.

Предупреждения: Суньига, 21. Бритос, 33. Фукс, 53. Дринкуотер, 66. Грэй, 81.

Судья: Суорбрик.

19 ноября. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".